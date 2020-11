Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis würdigt in Kooperation mit der Rewe Group auch in diesem Jahr vorbildliche Ideen für nachhaltigere Verpackungen. Eines der drei Unternehmen, die es ins Finale geschafft haben, ist der Verpackungsspezialist Karl Knauer. Die Jury gibt ihre Entscheidung am 4. Dezember 2020 bekannt. Gemeinsam mit dem Systemlieferanten Krones entwickelte Karl Knauer mit Litepac Top eine patentierte Sekundärverpackung für PET-Getränkeflaschen aus 100 Prozent Karton. Mit dem Kartonträger sollen in Westeuropa jährlich 60.000 bis 80.000 Tonnen Schrumpffolie pro Jahr überflüssig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...