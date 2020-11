Vancouver, Kanada, 11. November 2020 - Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ("Makara" oder das "Unternehmen") freut sich, über die folgenden aktuellen Entwicklungen bei seinen drei Konzessionsgebieten zu informieren.

Rude Creek, Yukon

Die geologische Protokollierung der RC-Bohrlöcher (Anm.: Bohrlöcher mit Umkehrspülung) bei Rude Creek wurde abgeschlossen. Die Alteration des Granodiorit-Muttergesteins, die im eingeschränkten RC-Bohrprogramm 2019 verzeichnet wurde, wird auch weiterhin in den Bohrungen 2020 beobachtet. Makara wartet derzeit auf die Analyseinformationen aus dem Labor in Vancouver und die ersten Ergebnisse der großen Anzahl der eingereichten Proben; sie werden für Ende November erwartet. Obwohl die Analyseergebnisse direkt mit den Bohrprotokollierungen korreliert werden, möchte das Unternehmen zusätzliche Details zur Geologie und der weit verbreiteten Alteration sammeln und wird Corescan Pty. Ltd. ("Corescan") mit der Durchführung weiterer eingehender mineralogischer Kartierungen der RC-Splitter beauftragen. Die Expertise von Corescan besteht in (i) der Datenerfassung, der Kernfotografie, der 3D-Laser-Profilerstellung und der hyperspektralen Bildgebung, (ii) der Datenverarbeitung, der Mineralidentifizierung, der Mineralkartierung und der Identifizierung der spektralen Parameter durch hyperspektrale Messungen, die einen Spektralbereich von 450 bis 2.500 Nanometern bei einer spektralen Auflösung von 4 Nanometern abdecken.

Die Integration der Daten aus dem angrenzenden Konzessionsgebiet Idaho des Unternehmens und den neu abgesteckten Win-Claims des Unternehmens in den Datensatz von Rude Creek ist im Zuge der Planung des Programms 2021 für die Projekte im Yukon im Gange.

Mine Davis und Projekt Paradise Valley, Nevada

Die Feldarbeiten im Goldprojekt von Makara in der Nähe von Gabbs (Nevada) sind im Gange. Vorläufige geologische Kartierungen wurden eingeleitet und unser Partner Almadex Minerals Ltd. hat leitende Berater ausgewählt. Der Plan sieht vor, dass der nördliche Bereich der Mine Davis bis März 2021 für Bohrungen vorbereitet werden soll. Diese Arbeiten beinhalten die Zusammenführung aller ehemaligen Kartierungen mit den neuen Kartierungen und die Integration der früheren Bohrergebnisse. Die Bodenkartierungen werden sich 2021 größtenteils auf das angrenzende Projekt Paradise Valley konzentrieren. An mehreren Standorten bei Paradise Peak wurde eine beträchtliche hydrothermale geologische Alteration festgestellt, daher hat sich das Unternehmen entschieden, das neue WorldView 2-System (Alterationskartierungssystem mittels Satelliten) bei der Kartierung des Projekts einzusetzen. Das WorldView 2-System hat eine Betriebshöhe von 770 Kilometern und bietet eine panchromatische Auflösung von 46 Zentimetern sowie eine multispektrale Auflösung von 1,85 Metern. Die Ergebnisse der Kartierungen mit dem WorldView 2-System werden im Laufe des Monats erwartet und werden unseren Geologen bei der Definition aller Zonen mit bedeutender hydrothermaler Alteration im Konzessionsgebiet sehr behilflich sein, in denen auch das Vorkommen einer Goldmineralisierung vermutet werden kann.

Projekt Kenora, Ontario

Das erfolgreiche Programm 2020, das eingehendere Arbeiten an der Oberfläche (Geologie, Geophysik und Zusammentragung) beinhaltete, steht kurz vor Abschluss und das Unternehmen hofft, im Dezember 2020 einen aktualisierten NI 43-101-konformen Bericht veröffentlichen zu können. Anfang 2021 wird die Entscheidung über die Auswahl der Bohrziele getroffen, um möglicherweise vor Mai 2021 mit den Bohrungen zu beginnen.

Qualifizierter Sachverständiger

Grant Hendrickson, P.Geo., hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects den technischen Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt.

Über das Unternehmen

Makara Mining Corp. (CSE: MAKA; FWB: MK0; OTC: MAKAF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten spezialisiert ist. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Vancouver (British Columbia) und hält die Konzessionsgebiet Rude Creek und Idaho Creek im Yukon sowie das Goldkonzessionsgebiet Kenora in Nordwest-Ontario und die Claims Davis und Paradise Valley in Nevada in Option. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf der Webseite www.makaramining.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, - einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, Aussagen zu den zukünftigen Schätzungen, Plänen, Programmen, Vorhersagen, Prognosen, Zielen, Annahmen, Erwartungen oder Ansichten in Bezug auf die zukünftige Leistung, sowie Aussagen bezüglich der erwarteten Explorationsprogramme des Unternehmens in seinen Projekten im Yukon, in Nevada und in Ontario sowie deren Fortschritt sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten unterworfen, einschließlich jener Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden und die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt dieser Meldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

