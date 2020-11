Vor wenigen Minuten war Faschingsbeginn, das wird heuer still begangen, wenngleich sich die Stimmung etwas aufhellt, an den Börsen sogar brutal aufhellt. Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -24,8 Prozent, der DAX bei -0,65 Prozent und der Dow Jones bei 3,09 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2398,80 /2399,00, 0,10%)DAX ( Akt. Indikation: 13220,50 /13220,50, 0,44%) Der ATX war zuletzt mit seinem Old Economy Schwerpunkt ein grosser Gewinner. Gut so. Und noch etwas hat gesehen: Jänner bis September schnitten Aktien mit höheren ESG-Bewertungen in jedem Monat, bis auf April, besser ab als solche mit schwächeren ESG-Noten. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...