CA Immo könnte heute Börsegeschichte für 2020 schreiben. Die Aktie war zuletzt 9 Tage im Plus (hat dabei 15,88 Prozent gewonnen, Einzeltage: 0,56; 6,34; 1,2; 0,6; 1,22; 1,87; 2,12; 0,86; 0,21). Damit hat man gestern die Rekordserie 2020 von Andritz (9 Tage) eingestellt. Mit einem potenziellen 10. Tag heute wäre man alleiniger Spitzenreiter 2020. Der Wanderpokal steht bei der UBM (14 Tage). aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 26,95 /27,25Veränderung zu letztem SK: 0,37% Bisher gab es an einem 11. November 21 Handelstage im ATX, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX-Durchschnittsperformance am 11.11. beträgt -0,24%. Der beste 11.11. fand im Jahr 2011 mit 2,69% statt, der schlechteste 11.11. im Jahr 2008 mit -3,78%. Im Vorjahr lag der ...

