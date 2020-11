Nach BioNTech hat auch CureVac neue Daten zu ihrem Impfstoffkandidaten geliefert. Zwar sind die Tübinger noch nicht so weit wie die Mainzer - doch die CureVac-Aktie reagiert dennoch kräftig und befindet sich im Rallyemodus.CureVac gab bereits am Dienstag detaillierte Interimsdaten der Phase 1 seines Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV bekannt. Am 2. November 2020 hatte das Unternehmen bereits erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...