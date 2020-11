Valneva bereitet ein Listing an der US-Börse Nasdaq vor. Die Aktionäre sollen das Vorhaben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 22. Dezember 2020 absegnen, wie das Unternehmen mitteilt. Konkret will sich der Impfstoff-Entwickler auf eine mögliche Notierung und ein öffentliches Angebot von American Depositary Shares (die jeweils eine Reihe von Stammaktien der Gesellschaft repräsentieren) an der Nasdaq im Jahr 2021 vorbereiten, wie es heißt. Der Zeitpunkt, die Anzahl der angebotenen Wertpapiere und ihr Preis wurden noch nicht festgelegt. Das Unternehmen plant, der Securities and Exchange Commission (SEC) Anfang 2021 einen vertraulichen Entwurf einer Registrierungserklärung vorzulegen. Valneva ( Akt. Indikation: 5,19 /5,22, ...

