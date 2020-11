ams stellt Eldim, einem in Frankreich ansässigen Anbieter von optischer Messtechnik, die neueste Sensortechnologie zur Verfügung, um die Entwicklung einer molekularbiologischen Point-of-Care-Testlösung für Covid-19 (SARS-CoV-2) zu unterstützen. Diese Lösung soll in professionellen Gesundheitsumgebungen in nur 40 Minuten - statt wie bisher in mehreren Stunden oder Tagen - Ergebnisse liefern, wie ams mitteilt.

