Die Secora-Blockchain-Sicherheitslösung ist ein winziger Krypotochip mit Funkantenne in einem flachen Gehäuse mit einer Gesamtdicke von maximal 300 µm. Sie lässt sich einfach in das Produkt integrieren und stellt per NFC-Technik eine Verbindung zur Blockchain her. Die Sicherheitslösung ist sowohl gegen Hardware- als auch gegen Software-basierte Angriffe geschützt. Der Hersteller des Markenprodukts kann Aspekte wie Originalität, limitierte Auflage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...