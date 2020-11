Tagesausblick für 12.11.: DAX erneut fester. Bechtle, BMW und Immoaktien stark gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte setzten heute ihren Aufwärtstrend fort. Allerdings gingen von der Wall Street keine neuen Impulse aus, so dass den hiesigen Märkten in der zweiten Tageshälfte sichtlich die Puste ausging. So schlossen der DAX mit rund 0,6 Prozent im Plus bei 13 230 Punkten und der EuroStoxx50 0,9 Prozent höher bei 3 470 Punkten. Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten und Unternehmensergebnisse zur Veröffentlichung an.

Am europäischen Anleihemarkt setzte heute eine Konsolidierung ein. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um drei Punkte von -0,51 Prozent. In den USA setzten die Staatsanleihen derweil ihre Talfahrt fort. Die Rendite 10jähriger US-Papiere stieg dabei auf 0,97 Prozent - dem höchsten Stand seit März 2020. Die Edelmetalle bleiben derweil unter Verkaufsdruck. Gold konnte die Marke von 1.860 US-Dollar zwar noch verteidigen. Die Bären bleiben jedoch dran. Besonders stark sackte heute die Notierung von Palladium ab. In den vergangenen Tagen konnte das Edelmetall dem allgemeinen Trend widerstehen. Heute konnte die Bullen dem Druck der Bären nicht mehr standhalten. Dabei verlor Palladium rund 5 Prozent auf 2.340 US-Dollar pro Feinunze. Öl setzte den Aufwärtstrend fort. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Öl knackte das Oktoberhoch bei 43,50 US-Dollar und nimmt nun Kurs auf das Septemberhoch von 46 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

hat die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Anleger quittierten dies mit einem zweistelligen Plus.gab heute kräftig Gas und bestätigte den Ausbruch über das Februarhoch. Katalysator war unter anderem die Vorstellung des neuen SUV iX. Der Automobilzuliefererrechnet 2020 mit einem deutlichen Umsatzrückgang und niedrigeren Margen. Die Aktie zeigte sich heute dennoch stabil oberhalb des Oktoberhochs. Stark gefragt waren heute Immobilienaktien wieund. Beide Titel kamen angesichts der stark gestiegenen Renditen am Anleihemarkt in den zurückliegenden beiden Handelstagen stark unter Druck. Heute gab es die Gegenbewegung.undzeigten sich im Vorfeld der Zahlenbekanntgabe deutlich fester.profitierte von positiven Analystenkommentaren und steigt zweistellig an.

Aus Europa melden Morgen unter anderem Aareal Bank, Bilfinger, Burberry, Cancom, Deutsche Euroshop, Deutsche Telekom, Evotec, Fielmann, Hamburger Hafen, K+S, Krones, Merck, RWE, RTL, Siemens, Sixt, SMA Solar, Ströer und Varta Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. In den USA veröffentlichen Applied Materials Cisco Systems und Walt Disney Zahlen.

Wichtige Termine

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, September

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. November

USA - Verbraucherpreise, Oktober

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.310/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.810/12.960/13.160 Punkte

Nach Schwankungen zum Handelsbeginn verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf auf 13.230 Punkte. Auf diesem Niveau pendelte der Index am Nachmittag weiter. Damit bleibt der Aufwärtstrend intakt. Die nächste Hürde liegt weiterhin bei 13.310 Punkten. Auf der Unterseite findet der DAX bei 13.160 Punkten eine Unterstützung. Bei Rücksetzern unter diese Marke muss mit einer Konsolidierung bis 12.960/13.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.09.2020- 11.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.11.2013 - 10.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Call-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQW 8,46 12.900 16.03.2021 DAX Index HR1PRA 7,25 13.450 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.11.2020; 17:37 Uhr

Put-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. letzter Bewertungstag DAX Index HR1PQZ 7,08 13.300 16.03.2021 DAX Index HR1PRG 7,49 12.900 15.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 11.11.2020; 17:38 Uhr

