Medienmitteilung vom 12. November 2020

Metall Zug Gruppe: SHL Medical AG plant auf dem Tech Cluster Zug ein kombiniertes Produktions- und Bürogebäude

Zug, 12. November 2020 - Die Entwicklung des Tech Clusters Zug schreitet voran. Gemeinsam mit der SHL Medical AG wurde ein Studienauftragsverfahren für die Entwicklung des Baufelds «Südtor» im Süden des Areals des Tech Clusters Zug gestartet. Entstehen soll ein kombiniertes Produktions- und Bürogebäude. Die SHL Medical AG plant an diesem Standort ab 2024 Arzneimittelabgabesysteme für die Pharmaindustrie zu fertigen. Die Urban Assets Zug AG, eine Tochtergesellschaft der Metall Zug AG, wird als Grundeigentümerin das Gebäude bauen und an die SHL Medical AG vermieten.

SHL Medical entwickelt und fertigt als global tätiges Unternehmen fortschrittliche Arzneimittelabgabesysteme, wie Autoinjektoren, Pen-Injektoren und tragbare Injektionssysteme. Bis anhin kombiniert SHL Medical erstklassige Fertigung in Asien mit globalen Designvisionen und den Stärken westlicher Managementpraktiken, um den Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Die SHL Medical beschäftigt weltweit 5'200 Mitarbeitende.

2018 hat SHL Medical seinen Firmensitz nach Zug (CH) verlegt, um seine globale Expansionsstrategie zu intensivieren. Der Bau eines neuen Standorts in Zug wird die Präsenz von SHL Medical in Europa stärken und seine Fertigungskapazitäten in die Mitte des europäischen Marktes bringen. Ausserdem werden dadurch die Lieferketten kürzer und umweltfreundlicher.

Dass eine Produktion in der Schweiz möglich ist, zeigen die V-ZUG-Gruppe und die Metall-Zug-Gruppe. Der Tech Cluster Zug, auf dem die V-ZUG derzeit in moderne, digitalisierte Produktionsanlagen und in Neubauten für die Herstellung von Haushaltsapparaten investiert, ist somit auch der ideale Standort für die SHL Medical AG, um mit ihrer Unternehmung zu expandieren. Ausschlaggebend für die Standortwahl für SHL Medical AG war zudem die nachhaltige Ausrichtung des Tech Clusters Zug, mit seinem industriellen Ökosystem, den zukunftsweisenden Baukonzepten und der nachhaltigen Energieversorgung.

Das Baufeld Südtor, welches nun als erstes für Dritte ausserhalb der Metall Zug Gruppe und der V-ZUG Gruppe geöffnet wird, kann somit mit einem Wunschpartner entwickelt werden. Die V-ZUG AG wird sich, wie geplant, in den nächsten zwei Jahren aus dem betreffenden Baufeld zurückziehen, da sie diesen Platz nicht mehr benötigt. Die HandwerkStadt Zug wird ins Erdgeschoss des Mobility-Hub Zug umziehen. So ist es möglich, zeitgerecht das neue Büro- und Produktionsgebäude für SHL Medical AG zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Die Urban Assets Zug AG, eine Tochtergesellschaft der Metall Zug AG, wird als Grundeigentümerin das Gebäude bauen und an die SHL Medical AG vermieten.

Das Siegerprojekt aus dem nun gestarteten Studienauftragsverfahren, mit den Architektenteams Bauart Architekten und Planer, EM2N Architekten, Graber & Steiger sowie Penzel Valier AG, wird voraussichtlich im März 2021 prämiert.

Über den Tech Cluster Zug

Der Tech Cluster Zug entsteht auf dem Stammareal der V-ZUG AG in der Stadt Zug und setzt ein Signal für die Zukunft der Industrie in der Schweiz. Im Sinne einer strategischen Erneuerung des Werkareals arbeitet die V-ZUG derzeit daran, ihre Produktion zu modernisieren und räumlich im Norden zu konzentrieren. Dies ermöglicht die Entwicklung eines attraktiven Ökosystems, auf dem sich zusätzliche Industriebetriebe, technologienahe Dienstleistungen, Start-Ups sowie Forschungs- und Bildungsinstitutionen ansiedeln können. Das Ziel des Projekts ist ein zukunftsfähiges Stück Stadt, das den Werkplatz Zug stärkt und sich mit zukunftsweisenden Lösungen im Bau, in der Mobilität und in der Energieversorgung als nachhaltiger Standort positioniert.

Über SHL Medical

SHL Medical ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich des Designs, der Entwicklung und der Herstellung von fortschrittlichen Selbstinjektionssystemen, wie Auto-Injektoren, Pen-Injektoren und tragbaren Injektionssystemen. Zusätzlich bietet SHL Medical für ihre Produkte die Endmontage, Etikettierung und Verpackung als Service an.

Mit Standorten in der Schweiz, in Taiwan, Schweden und den USA entwickelt SHL Medical mit ihren erfahrenen Ingenieuren und Designern bahnbrechende Lösungen zur Medikamentenverabreichung für Pharma- und Biotech-Kunden auf der ganzen Welt. Bedeutende Investitionen in der Forschung und Entwicklung haben dazu beigetragen, die breite Pipeline von Medikamentenverabreichungssystemen der nächsten Generation zu erweitern und die laufenden Innovationen in der Arzneimittelentwicklung sowie im digitalen Gesundheitswesen zu unterstützen. Dies beinhaltet fortschrittliche Einweg- und wiederverwendbare Injektoren, welche für Rezepturen mit hohem Volumen und hoher Viskosität geeignet sind und durch Zusatzfunktionen aus dem Bereich "Digital Health & Connectivity" erweitert werden können.

Über die Metall Zug Gruppe

Metall Zug ist eine Gruppe von Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Zug. Die Gruppe beschäftigt rund 3'000 Mitarbeitende und umfasst fünf Geschäftsbereiche:

Infection Control (Belimed Gruppe)

Medical Devices (Haag-Streit Gruppe)

Wire Processing (Schleuniger Gruppe)

Technologiecluster & Infra (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG)

Andere (Life Science Solutions (Belimed Life Science AG, Belimed Life Science d.o.o.), Gehrig Group AG und Metall Zug AG)

Die Holdinggesellschaft Metall Zug AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Namenaktie Serie B, Valorennummer 3982108, Ticker-Symbol METN).

Die in der vorliegenden Medienmitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können davon abweichen. Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die Metall Zug AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter: https://www.metallzug.ch/datenschutzerklaerung.

