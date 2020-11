E.ON SE: Charttechnisch mit besseren Aussichten!

E.ON SE: Hat das Schlimmste bereits gesehen! Die jüngsten Kursverluste haben die Aktie der E.ON SE tiefer fallen lassen, als in der letzten Prognose beschrieben. Mit dieser Performance konnte die Korrektur das damals als Option beschriebene Ziel bei 8.69 € (0.62 Retracement; mittlerer Chart) erreichen. Der Chart eindrucksvoll die angeschlagene fast schon traurige Verfassung der Aktie des Energieversorgers auf. In meiner 2018 erstellten Langzeitbetrachtung hatte ich dieses Szenario bereits so dargestellt. ...

