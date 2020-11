Wir nutzen im RuMaS Express-Service oft Chancen nach einem starken Rücksetzer, den wir für übertrieben oder sogar unbegründet halten. Aus diesem Grund haben wir uns auch am 29. Oktober Danone ISIN: FR0000120644 angesehen. Der Aktienkurs des französischen Getränke- und Lebensmittelkonzerns lag Mitte Oktober noch bei etwa 56,00 Euro und brach dann in mehreren Stufen bis auf 46,18 Euro ein. Die erste Gegenwehr sah man am 30. Oktober und am 02. November ...

