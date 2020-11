Die Mayr-Melnhof Gruppe hat in den ersten drei Quartalen Umsatzerlöse in Höhe von 1.903,5 Mio. Euro erreicht, das ist 1,1 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode (Q1-3 2019: 1.924,3 Mio. Euro). Das betriebliche Ergebnis sei von strukturellen Anpassungen geprägt und liege mit 160,3 Mio. Euro umd 13,4 Prozent unter dem Vorjahreswert (Q1-3 2019: 195,6 Mio. Euro). Die Einmalaufwendungen aufgrund von Anpassungen schlagen laut Unternehmen mit 57,5 Mio. Euro zu Buche. Der Periodenüberschuss habe sich um 20,5 Prozent von 146,3 Mio. Euro auf 116,3 Mio. Euro reduziert. "Das Jahresergebnis wird aufgrund von Einmaleffekten weiter unterhalb des Vorjahres erwartet", wie es im Ausblick heißt. Die aktuelle Entwicklung der Auftragsstände auf normalem Niveau würde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...