Heute erreichte der Bitcoin-Preis zum ersten Mal seit Januar 2018 die 16.000-Dollar-Marke, nachdem der erste Versuch am Mittwoch gescheitert war, wesentliche Fortschritte zu erzielen. Es kam jedoch zu einem Umschwung und der Preis durchbrach die Unterstützung bei 15.800 Dollar und bildete im 4-Stunden-Chart ein potenzielles Doppel-Top aus. Auch der Fear and Greed-Index liegt derzeit bei 87, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...