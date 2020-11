Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 12 novembre 2020) - Les Technologies Peak Positioning Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service du secteur des prêts commerciaux en Chine, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme de prêts commerciaux Cubeler Lending Hub a facilité les premières transactions liées à un programme créé par la Société et le distributeur en gros de produits électroniques grand public Beijing Dianjing Company Ltd. (« BDC ») pour apporter des solutions de financement aux 60 000 clients de détail en ligne de BDC.

Le nouveau programme de financement de bons de commande permet aux clients de BDC, qui vendent collectivement pour environ 50 milliards de dollars canadiens de produits électroniques grand public par année, de faire financer jusqu'à 90% du prix des produits qu'ils achètent par toute banque ou institution de prêt qui font partie de Lending Hub.

Des bons de commandes d'iPhone totalisant 48 millions de yuans (environ 9,5 millions de dollars canadiens) provenant de quatre magasins affiliés à JD.com (www.jd.com) ont été les premières commandes approuvées pour financement en vertu du programme. La plateforme a perçu des frais de service équivalent à 2% du taux d'intérêt annualisé facturé par le prêteur pour financer les commandes. Le programme de financement devait démarrer en début de décembre, mais la demande pressante des magasins a conduit Peak et BDC à prendre des mesures spéciales pour permettre le traitement de ces premières transactions alors que des mineurs ajustements sont encore apportés au programme.

« Notre étude de marché a montré qu'il y aurait une forte demande des détaillants en ligne pour les services de Lending Hub, mais nous ne nous attendions pas à devoir démarrer le programme presque un mois avant la date prévue », a commenté le PDG de Peak Group Chine, M. Liang Qiu. . « Les détaillants achètent et vendent des stocks en permanence et ont donc un besoin continu de crédit, un besoin qui n'était pas bien satisfait jusqu'à présent. Nous avons créé un programme qui utilise l'intelligence artificielle et l'analyse de données pour aider les détaillants à acheter plus de produits auprès des grossistes, et nous travaillons avec certains des plus grands distributeurs en gros du pays pour l'étendre à l'échelle nationale. Je pense que nous avons ici une occasion unique d'avoir un impact positif sur un large segment du marché de détail annuel de 6,5 trillions de dollars canadiens en Chine. C'est encore là une autre façon que nous pensons pouvoir accélérer la prolifération de Lending Hub dans toutes les régions du pays. »

À propos de Les Technologies Peak Positioning Inc. :

Les Technologies Peak Positioning Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant dans le secteur des prêts commerciaux en Chine. Les filiales de Peak utilisent la technologie, l'analyse analytique et l'intelligence artificielle afin de créer un écosystème de prêteurs, d'emprunteurs et d'autres acteurs du secteur des prêts commerciaux en Chine, où les opérations de prêt sont effectuées rapidement, efficacement, en toute sécurité et dans la plus grande transparence. Pour plus d'informations: http://peakfintechgroup.com/.

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

