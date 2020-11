Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -24,49 Prozent, der DAX bei -0,25 Prozent und der Dow Jones bei 3,01 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2373,80 /2374,00, -1,35%)DAX ( Akt. Indikation: 13144,50 /13144,50, -0,54%) Interessante Ansichten zum Home Office kommen von der Deutsche Bank; "Von zu Hause aus zu arbeiten wird Teil der 'neuen Normalität' sein, lange nachdem die Pandemie vorüber ist", heisst es in einer Studie. Und jetzt kommts: "Wir plädieren dafür, dass Heimarbeiter für dieses Privileg eine Steuer zahlen sollten." Das Team schlägt eine Abgabe in Höhe von 5% für ...

