Vancouver, British Columbia / 12. November 2020 - Gold Lion Resources Inc. ("Gold Lion" oder das "Unternehmen") (CSE: GL) (OTC: GLIOF) (FWB: 2BC) freut sich bekannt zu geben, dass es sein Schürfprogramm der Phase I auf seiner Gold-Liegenschaft Robber Gulch vom Typ Carlin in der Nähe von Burley, Idaho, abgeschlossen hat. Insgesamt wurden vier Schürfgräben mit einer Gesamtlänge von 700 m fertiggestellt. Es wurde versucht, ein gleichmäßiges Festgesteinsvolumen entlang jedes zusammenhängenden 3-Meter-Intervalls zu sammeln, um Abweichungen bei den Splitterproben zu minimieren.

- TRENCH-20-001 ist 400 m lang und wurde entlang einer bestehenden Straße innerhalb der zentralen Gold-im-Boden-Anomalie gegraben (Abb. 1). Insgesamt wurden entlang der gesamten Länge des Grabens 157 zusammenhängende 2-3 Meter lange Splitterproben aus dem Grundgestein entnommen. TRENCH-20-002 (78m, 26 insgesamt entnommene Proben),

- TRENCH-20-003 (189m, 63 insgesamt entnommene Proben) und TRENCH-20-004 (33m, 11 Proben) wurden alle bis zum Festgestein innerhalb der Gold-im-Boden-Anomalie West ausgehoben (Abb. 1). Angrenzende 3-Meter-Gesteinssplitterproben wurden entlang der gesamten Länge jedes Grabens innerhalb der Bodenanomalie West entnommen.

Es wurde versucht, ein gleichmäßiges Festgesteinsvolumen entlang jedes zusammenhängenden 3-Meter-Intervalls zu sammeln, um Abweichungen bei den Splitterproben zu minimieren. Das in allen Gräben angetroffene Grundgestein bestand hauptsächlich aus hämatitischen Kalksandsteinen mit geringfügigen zwischengelagerten Kalksteinen, mit variabler Alteration und Mineralisierung vom Typ Carlin. Mehrere Abschnitte mit intensiven Quarz-Stockwork-Adern wurden in den Gräben 1, 3 und 4 angetroffen, was typischerweise in Zusammenhang mit höheren Goldgehalten auf der Liegenschaft steht. Die Untersuchungsergebnisse stehen derzeit noch aus und werden für Anfang Dezember 2020 erwartet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen alle Bohrstandorte für das bevorstehende Bohrprogramm der Phase I vorbereitet. Dieses wird beginnen, sobald die Schürfungsergebnisse vorliegen und zusammengestellt sind.

Eine Karte sowie zusätzliche Medien wie Fotos und ein Video, das das vor kurzem abgeschlossene Schürfprogramm verdeutlicht, sind auf der Website des Unternehmens unter der folgenden URL zu finden:

https://goldlionresources.com/projects/robber-gulch-property/robber-gulch-phase-i-trenching-program-highlights/

Qualifizierter Sachverständiger

Agnes Koffyberg, P.Geo., hat als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen dieser Mitteilung überprüft und genehmigt.

Über Gold Lion Resources Inc.

Gold Lion Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich aktiv der Exploration in seinen Projekten mit Edelmetallfokus widmet. Es sind dies die Konzessionsgebiete South Orogrande, Erikson Ridge, Robber Gulch, Cuteye und Fairview, die sich entweder im US-Bundesstaat Idaho oder in der kanadischen Provinz British Columbia befinden. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://goldlionresources.com/.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Oliver Friesen

CEO

T: +1 (778) 772-1751

Gold Lion Resources Inc.

305-1770 Burrard St. Vancouver, British Columbia V6J 3G7

T: +1 (778) 772-1751

W: https://goldlionresources.com/

Die Börsenaufsicht der CSE und ihr Informationsdienstleister (in den Statuten als "Information Services Provider" bezeichnet) haben diese Meldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Geschäftspläne für Gold Lion Resources tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen nicht verlässlich sind. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54203Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54203&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38063L1076Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA38063L1076