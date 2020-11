Gründungsmitglieder des IoT+ Network sind die IoT-Unternehmen Team Neusta, Next Big Thing, MotionLab.Berlin und BuildingMinds sowie die beiden Hochschulen CODE University of Applied Sciences und die Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie die Berliner Wirtschaftsförderungsgesellschaft Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. Die Initiative verfolgt zwei wesentliche Ziele: Zum einen fördert und bündelt sie die notwendige Diskussion über Fragen wie Datensicherheit, zur notwendigen Infrastruktur oder tragfähigen Geschäftsmodellen. Zum anderen will das IoT+ Network Unternehmen, Startups ...

Den vollständigen Artikel lesen ...