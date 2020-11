Bei der Untersuchung gehe es um eine Zahlung an einen Mittelsmann, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.Nach der Vereinbarung des Deals im September 2019 habe BNP mehrere hunderttausend britische Pfund an einen früheren Mitarbeiter der US-Investmentbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...