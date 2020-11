Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG Stamm +0,24% auf 83,8, davor 11 Tage ohne Veränderung , voestalpine -1,16% auf 25,55, davor 9 Tage im Plus (8,7% Zuwachs von 23,78 auf 25,85), FACC -6,13% auf 7,04, davor 8 Tage im Plus (59,57% Zuwachs von 4,7 auf 7,5), Pierer Mobility AG -1,83% auf 53,5, davor 4 Tage im Plus (5,83% Zuwachs von 51,5 auf 54,5), SBO 0% auf 25,45, davor 3 Tage im Plus (20,62% Zuwachs von 21,1 auf 25,45), S Immo -1,42% auf 15,24, davor 3 Tage im Plus (13,01% Zuwachs von 13,68 auf 15,46), Autobank 0% auf 0,6, davor 3 Tage im Plus (9,09% Zuwachs von 0,55 auf 0,6), ATX -0,65% auf 2390,58, davor 3 Tage im Plus (11,75% Zuwachs von 2153,23 auf 2406,3), ATX Prime -0,61% auf 1220,29, davor 3 Tage im Plus (11,3% Zuwachs von 1103,05 auf 1227,73), VIG -0,21% auf 19,36, ...

