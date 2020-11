Aktien: Tencent vollführt Gewinnsprung - Aktie besteht ersten Test

Anzeige / Werbung Der chinesische Internetriese Tencent gilt als einer der Profiteure der Corona-Krise. Das zeigen auch die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals. Erlös und Gewinn schnellen in die Höhe. Die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie ebben in China spürbar ab. Die Wirtschaft der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt kommt immer besser in Schwung. Der Internetkonzern Tencent profitiert davon. Der weltweite Aktienmarkt wird auch in unseren nächsten Webinaren im Dezember eine große Rolle spielen. Hier können sich Interessierte schon mal anmelden. Das Unternehmen schraubte eigenen Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal den Umsatz merklich nach oben. Gleiches gelang Tencent demnach auch beim Ergebnis. Der Konzern verwies zur Begründung auf eine spürbare Belebung des Werbe- und Videospielgeschäfts. Laut Tencent legte das Nettoergebnis 89 Prozent zu und erreichte den Rekordwert von 38,5 Milliarden Yuan, was umgerechnet etwa 4,9 Milliarden Euro entspricht. Die Analystenerwartungen von 30,8 Milliarden Yuan wurden damit deutlich übertroffen. Der Erlös schnellte um 29 Prozent auf 125,4 Milliarden Yuan in die Höhe. Tencent-Aktie auf dem Vormarsch Die Aktie von Tencent hat wie zahlreiche andere chinesische Titel die Corona-Krise sehr gut überstanden. Der Rücksetzer im Frühjahr wurde längst wieder ausgebügelt und neue Kursrekorde erzielt. Zuletzt brach die Aktie aus einem Seitwärtstrend nach oben aus und bestätigte aus charttechnischer Sicht diesen Ausbruch. Die Unterstützung bei rund 560 HKD hat gehalten, nun dreht der Titel wieder Richtung Rekordhoch. Der MACD (Momentum) ist allerdings noch abwärts gerichtet und signalisiert eine fehlende Dynamik. Ein erneuter Test der 560er-Unterstützung ist daher nicht auszuschließen. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,KYG875721634

