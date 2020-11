RATING: S&P SENKT ABB AUF 'A-' VON 'A' - AUSBLICK NUN 'STABIL'RATING: S&P HEBT AUSBLICK FÜR ASTRAZENECA AUF 'POSITIV' VON 'STABIL'Givaudan geht Forschungspartnerschaft mit Novozymes ein Aumann im Krisenumfeld mit positivem adj. EBITDA und verbesserter Liquidität adesso SE setzt starken Wachstumskurs in Q3 / Gesamtjahresprognose für Umsatz und EBITDA angehoben BAUER AG verzeichnet positives drittes Quartal in schwierigem Corona-Umfeld Centrotec: Auch in Q3 weiterer Anstieg beim Umsatz und Ergebnis; erhöhte Jahresprognose bestätigt Deutsche EuroShop: Deutliche Erholung des Geschäfts in Q3 - traut sich weiter keine Prognose zu Deutsche Wohnen: Erwartete Aufwertung des Immobilienportfolios zum 31.12.2020 um 6% Hapag-Lloyd mit gutem Neunmonatsergebnis Nynomic: ...

