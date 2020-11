Die aktuell längste Serie: CA Immo mit 11 Tagen Plus in Folge (Performance: 20.17%) - die längste Serie dieses Jahr: CA Immo 11 Tage (Performance: 20.17%). Tagesgewinner war am Donnerstag SMA Solar mit 14,80% auf 49,64 (851% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,27%) vor GFT Technologies mit 7,18% auf 11,34 (169% Vol.; 1W 10,10%) und Vipshop mit 5,98% auf 22,15 (204% Vol.; 1W 0,27%). Die Tagesverlierer: JinkoSolar mit -6,38% auf 63,44 (140% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -12,32%), FACC mit -6,13% auf 7,04 (172% Vol.; 1W 23,29%), WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG mit -6,08% auf 3,40 (169% Vol.; 1W 15,65%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alibaba Group Holding (14368,45 Mio.), Berkshire Hathaway (2297,43) und ...

