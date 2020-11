Die aktuell längste Serie: Sberbank mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 29.15%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Donnerstag Vapiano mit 60,20% auf 0,11 (97% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 103,64%) vor Noble Corp plc mit 35,45% auf 0,03 (0% Vol.; 1W 0,00%) und Suess Microtec mit 8,08% auf 17,38 (251% Vol.; 1W 3,58%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -11,80% auf 0,14 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,23%), Bilfinger mit -7,53% auf 20,64 (279% Vol.; 1W 19,58%), RTL Group mit -4,71% auf 36,86 (21% Vol.; 1W 3,25%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Snapchat (2945,3 Mio.), Novo Nordisk (2248,67) und McDonalds (1814,29). Umsatzausreisser nach oben ...

