Der ATX endete am Donnerstag mit einem leichten Rückgang von 0,7%. Im Blickpunkt standen an der Wiener Börse Unternehmensergebnisse, die Raiffeisen Bank International musste im Krisenjahr 2020 nach neun Monaten einen Rückgang beim Nettogewinn von 31,5 Prozent auf 599 Millionen Euro hinnehmen, liess aber den Ausblick unverändert und erwartet für das gesamte Geschäftsjahr einen Gewinn, gestern musste der Titel in einer schwachen Bankenlandschaft um 2,1% nachgeben. Bei den beiden anderen Großbanken verlief der Handel unterschiedlich, die Bawag verzeichnete ebenfalls ein Minus, und zwar von 1,7%, die Erste Group hingegen konnte sich leicht verbessern und 0,1% höher schliessen. Strabag lieferte ebenfalls Zahlen, der Bauriese sieht sich nach dem ...

