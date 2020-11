Gran Colombia Gold Corp. veröffentlichte in dieser die finanziellen Ergebnisse für das zum 30. September geendete Quartal.



Demnach konnte das Unternehmen 58.454 Unzen Gold produzieren. Im Vorjahresquartal hatte der Ausstoß 56.284 Unzen erreicht. Die All-In Sustaining Costs betrugen 1.122 USD je verkaufter Unze (Q3 19: 951 USD).



Der Umsatz belief sich im dritten Quartal auf 113,1 Mio. USD (Q3 19: 83,0 Mio. USD). Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal außerdem einen Nettogewinn von 18,0 Mio. USD (Q3 19: 9,0 Mio. USD).



Gran Colombia gab zudem bekannt, dass sein Vorstand einer Erhöhung seiner Dividende zugestimmt hat und das Unternehmen die Zahlungsfrequenz von vierteljährlich auf monatlich umstellen wird. Die erste monatliche Dividende in Höhe von 0,015 CAD pro Stammaktie wird am 15. Dezember 2020 an die zum Geschäftsschluss am 30. November 2020 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.



