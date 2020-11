Laut den Entwicklern der University of New South Wales packt der Robotergreifer so sanft zu, dass selbst empfindliche Gegenstände heil bleiben. "Unser neuer weicher Greifer ist dünn, flach, leicht und wird mit Gegenständen höchst unterschiedlicher Formen fertig", sagt Forschungsleiter Thanh Nho Do. Die Sanftheit liegt an Sensoren, die den Greifer gerade so fest zupacken lassen, dass der Gegenstand ihm nicht wieder entgleitet. Die Weichheit lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...