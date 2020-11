Der Konzernumsatz der Österreichischen Post verbesserte sich in den ersten neun Monaten 2020 um 2,4 Prozent auf 1.497,9 Mio Euro. Dabei konnte das Wachstum im Paketbereich - unterstützt durch die Vollkonsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo - die Rückgänge der Division Brief & Werbepost sowie der Division Filiale & Bank kompensieren. Zur Umsatzentwicklung beigetragen habe auch die Vollkonsolidierung der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo per 25. August 2020 mit 23,9 Mio Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Ergebnisseitig habe sich die unterschiedliche Entwicklung im Brief- und Paketbereich aufgrund der hohen Fixkostenintensität des Briefgeschäfts negativ ausgewirkt. Das ausgewiesene Konzernergebnis ...

