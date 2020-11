Ort des Tages: A1 Telekom Austria Headquarter. Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit rund 25 Millionen Kunden in sieben Ländern: in Österreich, Bulgarien, Kroatien, Weißrussland, Slowenien, der Republik Nordmazedonien (A1) und der Republik Serbien (Vip mobile). Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Telekom Austria ( Akt. Indikation: 5,95 /6,00, -0,08%) (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.11.)

