LPKF: Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Markus Peters legt sein Mandat nieder



13.11.2020 / 17:17

Garbsen, den 13. November 2020 - Der Aufsichtsratsvorsitzende der LPKF Laser & Electronics AG, Dr. Markus Peters, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats heute niedergelegt hat.



"Im Anschluss an eine erfolgreiche Restrukturierung und an eine Übergangsphase nach dem Ausstieg der Bantleon-Gruppe stelle ich mein Mandat im Aufsichtsrat der LPKF zur Verfügung. Da wichtige Entscheidungen für die weiterhin positive Entwicklung der Gesellschaft anstehen, möchte ich den neu hinzugekommenen Aktionärsgruppen die Gelegenheit geben, die Gesellschaft auch über den Aufsichtsrat zu begleiten," erklärt Peters.



Dr. Peters wurde 2017 von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Als Vorstand der zur Bantleon-Gruppe gehörenden German Technology AG, dem damaligen Großaktionär von LPKF, konnte Peters zahlreiche Veränderungen, vor allem in der Unternehmensführung sowie in der Finanzierungs- und Bilanzstruktur begleiten und einen erfolgreichen Turnaround des Technologieunternehmens in die Wege leiten. Während seiner Amtszeit stieg LPKF in den SDAX und in den TecDAX der Deutschen Börse auf.



Wichtige Maßnahmen während der Amtszeit von Dr. Peters waren die Neubesetzung und Verschlankung des Vorstands, organisatorische Restrukturierungsmaßnahmen, die Einführung eines an der Wertschaffung orientierten Vergütungsmodells und die 2018 erfolgreich durchgeführte Kapitalerhöhung, die der Gesellschaft zusätzliche Handlungsoptionen für Wachstum eröffnete.



Dr. Götz M. Bendele, Vorstandsvorsitzender von LPKF, dankt Dr. Peters im Namen des gesamten Vorstands und der Belegschaft: "Herr Dr. Peters hat die Entwicklung unseres Unternehmens in den letzten vier Jahren maßgeblich mitgeprägt und insbesondere Wert auf eine unternehmerische und zukunftsorientierte Ausrichtung gelegt. Christian Witt und ich danken Herrn Dr. Peters für seine engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat und für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit."



Peters sieht LPKF auch für die Zukunft als gut aufgestellt: "LPKF ist ein erfolgreiches Hochtechnologie-Unternehmen mit sehr engagierten Mitarbeitern und einem hervorragenden Ruf im Markt. Mit verschiedenen Spitzentechnologien verfügt das Unternehmen über viel Potenzial für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung verbunden mit weiterem Wachstum".



Die Vakanz im Aufsichtsrat wird kurzfristig nachbesetzt werden. Ein institutioneller Investor hat dem Vorstand mitgeteilt, dass er beabsichtigt, Herrn Jean-Michel Richard, den ehemaligen CFO von Dialog Semiconductor, als Kandidaten für den Aufsichtsrat vorzuschlagen.



Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX und im TecDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).





Kontakt:

