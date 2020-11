Holger Macht absolvierte vor seinem Studium an der Ingenieurschule für Maschinenbau in Bautzen eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagen-monteur. Der 57-Jährige arbeitete über 25 Jahre lang im Vertriebsaußen-dienst einer Helios Industrievertretung als Verantwortlicher für die Betreuung von Planungs-büros, Anlagenbauern und Großhändlern. Er bringt daher viel Erfahrung mit Helios Lüftungssystemen in seine neue Position mit. Im Helios Flächenaußendienst ist er ab sofort für das Gebiet Sachsen zuständig.

