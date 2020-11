Gestoppte bzw. gedrehte Serien: CA Immo 0% auf 28, davor 11 Tage im Plus (20,17% Zuwachs von 23,3 auf 28), Marinomed Biotech -0,88% auf 113, davor 6 Tage ohne Veränderung , Porr-0,74% auf 13,5, davor 5 Tage im Plus (10,21% Zuwachs von 12,34 auf 13,6), Wienerberger -0,41% auf 24,46, davor 4 Tage im Plus (7,44% Zuwachs von 22,86 auf 24,56), Flughafen Wien -2,79% auf 26,15, davor 4 Tage im Plus (25,7% Zuwachs von 21,4 auf 26,9), Polytec Group -0,47% auf 6,31, davor 4 Tage im Plus (11,23% Zuwachs von 5,7 auf 6,34), Strabag -1,25% auf 27,55, davor 4 Tage im Plus (5,48% Zuwachs von 26,45 auf 27,9). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Uniqa 5,49 (MA100: 5,48, xU, davor 262 Tage unter dem MA100), Josef Manner & Comp. AG 95,5 (MA100: 102,53, xD, davor 147 Tage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...