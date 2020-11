14.11.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Österreichische Post präsentierte die Zahlen für die ersten drei Quartale 2020, wobei das 3. Quartal eine deutliche Erholung gegenüber dem Q2 zeigte. Der konsolidierte Konzernumsatz legte in den ersten 9 Monaten um 2,4% auf EUR 1,5 Mrd. zu. Das Paketgeschäft (über 30% Um- satzplus in Q1-3) profitierte vom wachsenden Online-Geschäft, Mehrmen- gen aus der Kooperation mit DHL sowie der Konsolidierung der türkischen Aras Kargo seit August. Das Brief- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...