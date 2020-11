Alles schon mal dagewesen? An der Börse sollte man so etwas besser nie sagen. Was am Montag passierte, der sogenannte "Momentum-Crash", war ein Novum. Eines, das unterstreicht, wie emotional die Börse derzeit ist. Aber blanke Nerven und große Erwartungen, so etwas ist nicht auf Dauer durchzuhalten. Was passiert, wenn die Ratio langsam zurückkehrt? Diese so ungewöhnliche Phase bietet interessante Chancen, wenn man die Nerven behält und sich nicht von hochkochenden Emotionen einfangen lässt. Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 14. November 2020 lesen Sie:

SSE intern: Der Momentum-Crash

Fundamental-Check: Die Säulen der Rallye sind eigentlich aus Pappe!

Markt-Check: Vor neuen Hochs … oder vor der erneuten Abwärtswende?

Die besonderen Charts: Gold und Rohöl liefern noch keine Vorlagen

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Jetzt bloß kein Aktionismus!

SSE-Depot: Gut geschlagen

Erläuterungen zu SSE & Disclaimer

