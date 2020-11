Die Aktie von Tesla (TSLA.US) legte im nachbörslichen Handel um mehr als 13% zu, nachdem S&P Dow Jones Indices angekündigt hatte, den Elektrofahrzeughersteller ab dem 21. Dezember in den S&P 500 aufzunehmen. Heute kann man sehen, dass sich der Aufwärtstrend nach der US-Eröffnung fortsetzt. Tesla ist eines der am höchsten bewerteten Unternehmen, das jemals in den Referenzindex aufgenommen wurde, ...

