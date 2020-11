Just in der Phase, als die Drägerwerk-Aktie den Ausbruch über die Oberseite des Dreiecks probte, wurden die Karten neu gemischt. Die Aktie des Medizintechnikunternehmens zählte vor allem im Frühjahr während der ersten Phase der Corona-Pandemie zu den gesuchten Werten am Aktienmarkt. Seit dem markanten Hoch von Ende März passierte auf der Oberseite jedoch nicht mehr viel. Drägerwerk trat in eine ausgeprägte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...