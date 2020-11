Der Grazer Immobilien-Entwickler Aventa AG wird, wie bereits angekündigt, an der Wiener Börse gelistet. Laut einer Veröffentlichung werden die Aktien ab 23. November in den Handel aufgenommen. Aventa wird, neben Athos Immobilien, Eyemaxx, startup300, VST Building sowie Wolftank-Adisa, ein weiteres Mitglied im direct market plus-Segment. An die Börse begleitet wird Aventa von der Rosinger Group des Finanzinvestors und Industriellen Gregor Rosinger. Die startup300 AG holt sich Kapital über eine Wandelschuldverschreibung. Die Transaktion soll ein Volumen von bis zu 2 Mio. Euro haben, das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen, teilt das börsennotierte Startup-Ökosystem mit. Im Wege einer prospektfreien Privatplatzierung sollen ...

