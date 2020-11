Bremen (ots) - Die Allos Hof-Manufaktur GmbH ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes nachstehende Artikel mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) zurück:ArtikelbezeichnungMHDAllos Amaranth Basis Müsli 1,5 Kg02.10.2021 Allos Amaranth Früchte Müsli 1,5 Kg09.10.2021 Allos Amaranth Schoko Müsli 1,5 Kg01.10.2021 Allos Amaranth Nuss Müsli 375g23.09.2021 Das MHD ist leicht auf der Rückseite der Verpackung zu finden.Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder Produkte der Allos Hof-Manufaktur GmbH sind nicht betroffen.Grund für den Rückruf:Im Rahmen einer Untersuchung wurde in der enthaltenen Sesamsaat Rückstände des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid nachgewiesen. Obwohl die Sesamsaat zu maximal 2,7 % in den oben genannten Produkten enthalten ist, rufen wir die Produkte zurück. Vom Verzehr der betroffenen Produkte wird daher abgeraten.Kunden, die die entsprechenden Produkte gekauft haben, können diese in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Die Qualität und Sicherheit unserer Produkte haben für uns höchste Priorität. Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Verbraucherfragen beantworten wir unter der E-Mail-Adresse info@allos.de (mailto:info@allos.de).Pressekontakt:Olga de Gast | Leiterin Kommunikation und Nachhaltigkeit Allos Hof-Manufaktur GmbH Hoerneckestraße 39 | 28217 Bremen T: +49 421 16 33 53 27 | Mail: olga.de.gast@allos.deOriginal-Content von: Allos Hof-Manufaktur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150626/4767617