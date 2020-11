Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -0,23% auf 26,22, davor 3 Tage im Plus (2,86% Zuwachs von 25,55 auf 26,28), RBI -0,32% auf 15,73, davor 3 Tage im Plus (7,49% Zuwachs von 14,68 auf 15,78). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), AB Effectenbeteiligungen (schlechtester mit 20,97%), Autobank (schlechtester mit -83,33%), AmeriMark Group AG (schlechtester mit -34,62%), Cleantech Building Materials (bester mit 95%), United Technologies (schlechtester mit -36,71%), Vapiano (bester mit 78,08%), NET New Energy Technologies (schlechtester mit -11,11%), AB Effectenbeteiligungen (2.bester mit 20,97%), Porr (2.schlechtester mit -7,93%), Heid AG (3.bester mit 5,56%), Folgende Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...