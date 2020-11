Eine überraschende Kapitalerhöhung setzt am Donnerstag die Aktie des Gabelstaplerherstellers Kion unter Druck. Nach einer Verdopplung des Aktienkurses seit dem Corona-Crash könnte dies die charttechnische Trendwende einläuten.Kion will gut 13 Millionen neue Aktien an den Mann bringen, wie aus einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Das MDAX-Unternehmen könnte mit seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...