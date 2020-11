Wer seine manuellen Pick and Place Arbeiten per Roboter beziehungsweise Cobot automatisieren will, steht vor einer Fülle an Angeboten. Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden, um die richtige Lösung zu finden und diese schnell umzusetzen. 1. Gibt es fixe Positionen der Teile? Wenn der Cobot die Teile immer von einer festen Position greift und immer an einer festen Position ablegt, ist dies einfacher umzusetzen und der Prozess läuft stabiler als bei wechselnden Positionen. Ist keine fixe Position möglich, muss das System mit Sensorik, etwa per Kamera, die Teile finden, was den Implementierungsaufwand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...