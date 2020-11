Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Erste Group -0,17% auf 23,74, davor 5 Tage im Plus (9,94% Zuwachs von 21,63 auf 23,78), ATX -0,33% auf 2502,97, davor 4 Tage im Plus (5,05% Zuwachs von 2390,58 auf 2511,29), ATX Prime -0,31% auf 1273,76, davor 4 Tage im Plus (4,71% Zuwachs von 1220,29 auf 1277,74), FACC -6,04% auf 7,78, davor 4 Tage im Plus (17,61% Zuwachs von 7,04 auf 8,28), OMV -0,77% auf 28,22, davor 4 Tage im Plus (9,89% Zuwachs von 25,88 auf 28,44), SBO -0,71% auf 27,95, davor 4 Tage im Plus (10,61% Zuwachs von 25,45 auf 28,15), Oberbank AG Stamm +0,24% auf 84, davor 4 Tage ohne Veränderung , S Immo -2,46% auf 15,86, davor 3 Tage im Plus (8,4% Zuwachs von 15 auf 16,26), Rosenbauer -2,88% auf 37,1, davor 3 Tage im Plus (12,02% Zuwachs von 34,1 auf 38,2), Polytec Group 0% auf ...

