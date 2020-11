Die Zahl der US-Arbeitslosenansprüche betrug in der Woche bis zum 14. November 0,742 Millionen. Sie lag damit über den Markterwartungen von 0,707 MIllionen. In der Vorwoche betrug sie noch 0,711 Millionen. Es ist die fünfte Woche in Folge, in der sich die Zahl der Anträge unter 800.000 befand. Sie liegt jedoch immer noch weit über der Zahl von 665.000 Anträgen, die zur damaligen Großen Rezession ...

Den vollständigen Artikel lesen ...