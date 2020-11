DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie

Michael Eberhardt wird neuer CEO der SNP SE - Dr. Michael Drill zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt Heidelberg, 19. November 2020: Der Verwaltungsrat der SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, Michael Eberhardt mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 zum neuen CEO zu bestellen. Neben seinen bisherigen Funktionen als COO übernimmt Michael Eberhardt damit zusätzlich die Verantwortung für die Bereiche Strategie, Produktentwicklung und Kommunikation. Der 57-jährige Maschinenbauingenieur ist bereits seit Juli 2019 als Geschäftsführender Direktor bei der SNP tätig. "Mit Michael Eberhardt haben wir einen ausgewiesenen IT-Experten und einen sehr erfahrenen Manager für diese Rolle gewinnen können", sagt Dr. Michael Drill, Vorsitzender des Verwaltungsrats der SNP SE. "Er ist bestens mit dem Unternehmen vertraut und hat einen wesentlichen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie. Mit dieser Entscheidung schaffen wir Kontinuität in der Unternehmensführung und freuen uns, mit dem gesamten Management den eingeschlagenen Weg weiter konsequent fortsetzen zu können." "Der plötzliche und unerwartete Tod von Dr. Andreas Schneider-Neureither macht uns immer noch fassungslos. Mit der jetzigen Lösung stellen wir sicher, dass wir das Unternehmen auch in seinem Sinne weiterführen", erklärt Michael Eberhardt. Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat in seiner heutigen Sitzung Dr. Michael Drill zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt.



