Vor allem das Corporate Segment (EUR 4,4 Mrd.) stach gestern am EUR Credit-Primärmakrt (EUR >8 Mrd.) hervor. So platzierte Nestle eine Multi-Trancheanleihe (A: EUR 500 Mio., 5J, MS+15 BP; B: EUR 500 Mio., lange 12J, MS+28 BP; C: EUR 500 Mio., 20J, MS+35 BP; Aa3/AA- erw.). Engie SA begab eine grüne Hybridanleihe im Volumen von EUR 850 Mio. (NC8; Rendite: 1,55 %; Baa3/BBB-/BBB- erw.). Weitere Emissionen aus dem Corporate IG Segment folgten von Metso Corporation (EUR 300 Mio., 7,5J, MS+135 BP, Baa2/BBB- erw.) sowie Thales SA (EUR 500 Mio., lange 5J, MS+47 BP, A2 erw.). Aus dem High-Yield Segment waren Infopro Digital (A: EUR 500 Mio., 5J, Rendite: 5,50 %; B: EUR 200 Mio., 5J, 3mE+550 BP; B3/B- erw.) sowie Unipol (EUR 250 Mio. Aufstockung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...