Auch für die heimische Börse ging es gestern nach unten, wenngleich sich der ATX mit einem Minus von 0,3% doch deutlich besser halten konnte als die großen europäischen Indices. Im Blickpunkt des Interesses standen in Wien Ergebnispräsentationen einiger Unternehmen, Semperit konnte für die ersten neun Monate Rekordzahlen melden, der Gummikonzern ist ja dank seiner Medizinsparte einer der Hauptprofiteure der Krise, gestern gab es einen Anstieg von 4,3%. Do & Co leidet massiv unter Flug- und Veranstaltungsbeschränkungen, allerdings fiel das Ergebnis nicht ganz so schlimm aus wie befürchtet, das Cateringunternehmen konnte gestern um beeindruckende 7,8% zulegen. Uniqa ist bisher recht gut und ohne größere Rückgänge durch die ...

