Die Aktien von Thyssenkrupp haben am Freitag ihre Kursverluste vom Vortag mehr als ausgeglichen. Sie hatten bereits im späten Handel am Donnerstag ihr hohes Minus von zeitweise fast zehn Prozent merklich eingedämmt - am Freitag ging die Erholung dann weiter. Thyssenkrupp hatte am Donnerstag einen Milliardenverlust präsentiert und eine Verschärfung des Sparkurses angekündigt. Der schwedische Großaktionär ...

Den vollständigen Artikel lesen ...