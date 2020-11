Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -21,46 Prozent, der DAX bei -1,23 Prozent und der Dow Jones bei 3,31 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2519,80 /2520,00, 0,68%)DAX ( Akt. Indikation: 13145,50 /13145,50, 0,45%) Heute ist November-Verfall, ein kleiner also, aber ATX und DAX sind im Verlauf stärker geworden. Covid-technisch weiter das Patt zwischen Impfung und Rekordinfizierten. In einem neuen monatlichen Ping-Pong plaudere ich mit Christoph Obererlacher, CEO Swiss Life Select Österreich. Er ist der Boss von Österreichs grösstem Pool an Financial Plannern. Ich habe ihn u.a. folgendes gefragt: Welche Rolle spielen ...

