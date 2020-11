"Great opportunities here" - Großartige Möglichkeiten verspricht die Werbeanzeige, die im Google-Suchfenster ganz oben erscheint, wenn man nach "Airbnb-IPO" sucht. Die Webseite, die sich hinter dem Link verbirgt, ist im gleichen lachsfarbenen Ton designt wie das weltweit beliebte Buchungsportal für Ferienunterkünfte. Tatsächlich will der Hotel-Schreck aus dem Silicon Valley noch im Dezember an die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...