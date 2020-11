Electronic Arts - Käufer setzen sich zur Wehr

Ingmar Königshofen,

Unter technischen Maßstäben hat die Aktie des US-Softwarekonzerns Electronic Arts kürzlich ihr vorgegebenes Korrekturpotenzial ausgeschöpft, nun könnte sich eine Trendwende abzeichnen. Doch die Hürden auf der Oberseite sind nicht zu unterschätzen und dürften selbst bei bullischen Ansätzen für hohe Volatilität sorgen.

Im Zeitraum zwischen Mitte März und Anfang August profitierte die Spielebranche ungemein von einer Aktienrallye. Electronic Arts legte infolgedessen über ihren bisherigen Höchststand von 114,13 US-Dollar aus Anfang 2020 auf 147,36 US-Dollar zu. Dieser vergleichsweise stark überkaufte Zustand wurde seit Sommer durch eine Konsolidierung zurück auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie die Kursmarke von rund 110,00 US-Dollar abgebaut. In der unter technischen Maßstäben vollkommen ausgeschöpft Korrektur zeigen sich erste Stabilisierungsansätze um 120,00 US-Dollar. Zudem präsentiert sich der Kursverlauf seit Ende Oktober in einer inversen SKS-Formation, was zusätzlich die Annahme einer Trendwende stützt. Allerdings bilden die Widerstände bestehend aus einem Horizontalwiderstand und den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 hohe Hürden.

Wer macht das Rennen?

Für eine erfolgreiche Auflösung der vorliegenden inversen SKS-Formation müsste die Electronic Arts Aktie mindestens über das Niveau des 61,8 % Fibos sowie der Kursmarke von rund 124,00 US-Dollar zulegen. Nur hierdurch würde die Chance auf einen Folgeanstieg an den vorherrschenden Abwärtstrend um 126,80 US-Dollar merklich zunehmen. Darüber befindet sich ein weiteres Ziel um 134,05 US-Dollar. Der weitere Werdegang muss n entsprechender Stelle neu ausgewertet werden. Rücksetzer unter 115,00 US-Dollar könnten den bullischen Ansatz allerdings schnell wieder einkassieren und Abschläge auf die Novembertiefs um 110,00 US-Dollar hervorrufen. Hierzu könne dann ein sehr kurzzeitiges Short-Szenario in Betracht kommen.

Widerstände: 122,75; 123,80; 125,00; 125,55; 127,49; 128,88 US-Dollar

122,75; 123,80; 125,00; 125,55; 127,49; 128,88 US-Dollar Unterstützungen: 119,33; 117,55; 116,41; 115,00; 113,28; 109,25 US-Dollar

Electronic Arts in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.01.2020 - 19.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US2855121099

Electronic Arts in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.11.2015 - 19.11.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US2855121099

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf Electronic Arts für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

